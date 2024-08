auto,-nei-7-mesi-crescono-vendite-bev-e-phev-premium-in-europa

In calo invece il segmento volumi. Male le citycar elettriche

Milano, 26 ago. (askanews) – Vendite stabili in Europa nei 7 mesi per i veicoli elettrici (bev) e ibridi plug-in (phev) ma con un andamento a due velocità: cresce il segmento premium mentre cala quello volume. Secondo i dati Dataforce analizzati da Automotive News nei primi sette mesi dell’anno le vendite di bev in Ue crescono dello 0,7% a 1,1 milioni di unità, quelle di phev invece calano dello 0,7% a 562mila. Ma guardando ai segmenti le vendite di bev di volume calano del 6,9% quelle premium invece crescono del 23%. Stessa cosa per le plug-in con il segmento volume in calo del 18% e il premium in aumento del 14%.

Fra le elettriche in flessione due modelli di punta come la prima in classifica la Tesla Model Y (-25% a 112.997 unità) e la Volkswagen ID.4 (-32% a 34.575 unità) che occupa il quinto posto. A completare la classifica dei primi 5 bev: Tesla Model 3, Volvo EX30 e MG 4. Ai primi 5 posti del segmento plug-in invece ci sono Volvo XC60, Mercedes Glc, Ford Kuga, Bmw X1 e Cupra Formentor.

Fra i segmenti, indipendentemente dalle alimentazioni, nei primi sette mesi calano suv e crossover compatti (-0,8% a 1,22 milioni di unità) che rappresentano il secondo segmento in Ue, mentre crescono suv e crossover piccoli (+8,2% a 1,41 milioni) che sono il segmento più numeroso.

In deciso calo il segmento delle minicar o citycar elettriche (-7,9% a 375mila). Fra le più penalizzate la Fiat 500e (-42% a 20mila unità) e la Dacia Spring (-65% a 11.412) su cui pesano anche i dazi Ue sulla auto prodotte in Cina.