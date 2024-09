Auto nel fossato nel padovano, un morto a Conselve

(Adnkronos) – Un morto per un un’auto finita rovesciata in un fossato ieri sera nel padovano. L’incidente lungo la SP 35 in Via Terrassa a Conselve (Pd). La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Piove di Sacco anche con l’autogru e arrivata sul posto intorno alle 22 ha messo in sicurezza la Toyota Corolla Station Wagon.

Nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’uomo, un 39enne di origine moldave residente a Bovolenta. La squadra ha provveduto ad estrarre la salma dall’auto e al recupero con l’autogrù del mezzo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.