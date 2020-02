Auto piomba sulla sfilata di Carnevale. Ancora sangue in Assia

Sono passate da poco le 14.45 nella cittadina di Volkmarsen, in Assia, quando un’auto lanciata a tutta velocità piomba sulla folla in costume accorsa per partecipare al tradizionale corteo carnevalesco del lunedì: vicino ad un supermarket vengono travolte con violenza almeno 30 persone, tra cui molti bambini anche piccoli, non meno di 7 i feriti in condizioni molto gravi. Alla guida del veicolo, un Mercedes Van color argento, un 29enne tedesco – uno di qui, di Volkmarsen – apparentemente senza un background da estremista politico: a detta degli inquirenti ha puntato intenzionalmente sul pubblico accorso per assistere alla parata. Molti in costume,

