Auto, Powy: Swiss Life AM rileva maggioranza per 84 mln

Nata a Torino nel 2021. 400 punti di ricarica in Italia e Spagna

Milano, 22 mag. (askanews) – Un fondo gestito da Swiss Life Asset Managers ha rilevato per 84 milioni di euro la quota di maggioranza di Powy, azienda di Torino che realizza stazioni di ricarica per veicoli elettrici quick, fast e ultra-fast. I fondatori e azionisti Federico Fea e Andrea Brentan continueranno a gestire Powy rispettivamente come Ceo e presidente.

Powy gestisce oltre 400 punti di ricarica in circa 150 diverse location premium in Italia e Spagna. Sin dall’inizio dell’attività nel 2021, la strategia di Powy si è focalizzata su location premium per realizzare il suo network di ricarica.

“Siamo lieti di aver conquistato la fiducia dei fondatori e azionisti di Powy che siamo entusiasti di supportare nella prossima fase di sviluppo”, commenta Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure di Swiss Life Asset Managers.

“Oltre alle risorse finanziarie per alimentare i nostri ambiziosi piani di crescita in Europa, Swiss Life Asset Managers porta in dote a Powy la sua grande esperienza nello sviluppo di società in forte crescita, la sua comprovata capacità di supportare l’implementazione delle pratiche ESG ed un vasto portafoglio di investimenti ricco di preziose potenziali sinergie”, afferma Federico Fea, co-fondatore e Ceo di Powy.

