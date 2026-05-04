auto,-salvini:-aumento-dazi-usa-notizia-non-buona,-ue-grande-assente

Bruxelles non permette di spendere soldi “per vincoli idioti”

Milano, 4 mag. (askanews) – L’aumento dei dazi Usa sulle auto e camion importate dall’Ue dal 15% al 25% annunciato da parte di Trump “non è una buona notizia”. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a margini di un appuntamento a Milano.”Diciamo che la grande assente in questi mesi è l’Unione Europea, è la Commissione europea. Al di là delle proposte o delle minacce di Trump, ancora questa mattina Bruxelles non permette al governo italiano e ad altri governi di derogare dai vincoli idioti, vecchi, insensati, superati del Patto di Stabilità. Noi oggi vogliamo aiutare famiglie e imprese in difficoltà, non possiamo farlo perché ci sono dei vincoli europei che immagino nei prossimi giorni saremo costretti a superare perché io non chiudo l’Italia”, ha aggiunto.”Ricordo che è convocato uno sciopero nazionale di tutti i trasportatori e i camionisti dal 25 al 29 maggio. Avere per una settimana i camion fermi vuol dire avere i negozi vuoti, vuol dire avere l’Italia nel caos. E o Bruxelles mi permette di aiutare questi lavoratori e questi imprenditori o immagino lo faremo lo stesso correndo il rischio di essere sanzionati perché aiutiamo gli italiani. Sono curioso”.”Diciamo che uno può eccepire su quello che dice o fa Trump. Quello che è certo è che la von der Leyen non sta facendo un fico secco. Questo è acclarato”, ha concluso.Alla domanda se i dazi potrebbero essere un argomento di discussione con il segretario di Stato Usa Rubio in visita in Italia, Salvini ha risposto: “Non ho in agenda incontri con Rubio”.