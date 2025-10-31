auto,-scelte-le-7-finaliste-di-car-of-the-year-2026

Milano, 31 ott. (askanews) – È ufficiale la lista delle sette finaliste per il premio Car of the Year 2026, selezionate da una giuria di 60 giornalisti di 23 Paesi europei tra 35 modelli candidati. Il vincitore sarà annunciato il 9 gennaio 2026 durante il Salone di Bruxelles.

Dopo le prove di settembre al Tannistest in Danimarca, la giuria ha scelto: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 e koda Elroq.

Le vetture saranno ora sottoposte a test approfonditi in vista della decisione finale. Ogni giurato avrà 25 punti, con un massimo di 10 per auto, e dovrà votare almeno cinque dei sette modelli.

Per la prima volta, la prova congiunta conclusiva si terrà in Spagna, al Parc Motor Castellolí, nei pressi di Barcellona, per sfruttare le condizioni climatiche favorevoli e le strade panoramiche del Montserrat. Nel 2025 aveva vinto la Renault 5/Alpine A290 con 353 punti, davanti alla Kia EV3 (291) e alla Citroën C3/eC3 (215).