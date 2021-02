AGI – L’emergenza Covid e le misure che hanno introdotto i lockdown nel nostro paese hanno prodotto nel 2020 un risparmio sulla spesa per la gestione degli autoveicoli privati pari in media a 905,6 euro a famiglia. Lo afferma Assoutenti, associazione dei consumatori specializzata in trasporti, che ha realizzato un apposito studio sul tema.

“Il lockdown nazionale scattato a marzo e le successive misure introdotte a partire dal mese di novembre hanno influito in modo pesante sui consumi degli automobilisti italiani legati al comparto dei trasporti”, spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, “Il divieto di spostamenti e i limiti alla circolazione imposti dalle misure anti-Covid si sono tradotti in un risparmio per le famiglie,

Auto: secondo Assoutenti con il Covid risparmiati 905 euro a famiglia

