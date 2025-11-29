sabato, 29 Novembre , 25
auto-si-schianta-contro-guardrail-e-si-spezza-in-due:-miracolosamente-illeso-conducente
Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente

Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente

DALL'ITALIA E DAL MONDOAuto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Si va a schiantare contro il guardrail e la barriera taglia in due l’auto. Il conducente resta incastrato, ma senza gravi ferite. E’ successo la scorsa notte a Lodi, lungo la statale 235, all’ingresso di un distributore di carburante. 

Sul posto, un quarto d’ora prima dell’una, sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi. Con cesoie e divaricatore, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l’automobilista 27enne, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo, con lievi ferite, è stato portato in codice giallo dal 118 all’ospedale di Rozzano nel Milanese. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.