Auto, sindacato Usa UAW ottiene autorizzazione a scioperare

Sfida lanciata a Ford, General Motors e Stellantis

Roma, 26 ago. (askanews) – Il principale sindacato presente nelle fabbriche di automobili di Detroit, United Auto Workers (UAW), ha dichiarato che i suoi membri hanno votato in maniera quasi unanime a favore dell’autorizzazione di uno sciopero, se un accordo non verrà raggiunto prima della scadenza dell’attuale contratto quadriennale, il 14 settembre. L’ha comunicato lo stesso sindacato sui suoi profili social.

“150mila membri dell’United Auto Workers hanno votato in maniera ampia per autorizzare uno sciopero”, si legge sul profilo Facebook dell’UAW. “Con il 97% dei voti favorevoli, la UAW International Union ha ora il potere di scioperare presso Ford, General Motors e Stellantis. Gli operai dell’auto potrebbero lanciare questo massiccio sciopero dal 15 settembre”.

“Il novantasette per cento di voi ha votato per autorizzare uno sciopero perché sapete che abbiamo il potere, che siamo uniti e non abbiamo paura”, ha detto ancorqa il presidente della UAW Shawn Fain. “E vinceremo. La corsa dei Tre Grandi verso il basso finirà il 14 settembre”.

UAW chiede sensibili aumenti salariali e con Fain, il primo presidente nella storia dell’UAW ad essere eletto direttamente dai membri assicurato, ha assunto una posizione pubblica più conflittuale nei confronti delle case automobilistiche e dei loro dirigenti rispetto a quanto è tipico nella storia recente del sindacato. “Lavorare assieme con le aziende, non funziona per noi. Ma unirci nella grande famiglia del sindacato, questo funziona per noi”, ha detto ancora Fain.