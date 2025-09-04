giovedì, 4 Settembre , 25
auto-su-un-gruppo-di-persone-a-berlino:-feriti-tre-bambini.-grave-una-donna
Auto su un gruppo di persone a Berlino: feriti tre bambini. Grave una donna

Auto su un gruppo di persone a Berlino: feriti tre bambini. Grave una donna

Mondo
Redazione-web
Redazione-web

ROMA – Una Bmw è finita su un gruppo di persone a Berlino, ferendo tre bambini e una donna che li accompagnava. Quest’ultima sarebbe in gravi condizioni. Lo riporta Bild. L’impatto è avvenuto intorno alle 13.10 nel quartiere di Wedding.

Per cause ancora da verificare, l’auto ha concluso il suo percorso su un marciapiede dove si trovava il gruppo coinvolto: una comitiva di 15 bambini tutti tra i 7 e gli 8 anni. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Illeso il conducente dell’auto. La polizia sta indagando per capire se fosse sotto l’effetto di droghe e ha ordinato un prelievo di sangue. Non si ritiene, però, che l’incidente sia stato intenzionale.
