Auto sulla folla a Modena, l’investitore è Salim el Koudri: chi è

(Adnkronos) – Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi 16 maggio ha investito una decina di passanti in pieno centro a Modena. In passato è stato sottoposto a cure psichiatriche. L’uomo, originario della provincia di Bergamo, è laureato in Economia e risiede in provincia di Modena. Classe 1995, a quanto si apprende è incensurato ed è stato portato in questura sotto interrogatorio. ﻿

A bordo di una Citroen C3, ha imboccato a velocità sostenuta da largo Garibaldi via Emilia Centro. Ha tentato la fuga, armato di coltello, e ha ferito una persona che cercava di bloccarlo. Inseguito da altri cittadini, è stato bloccato e fermato dalle forze dell’ordine. Al momento dell’interrogatorio non è sembrato sotto effetto di droga o alcool.