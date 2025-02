Auto sulla folla a Monaco: almeno 20 feriti, tra cui dei bambini, e una vittima

di Vincenzo Giardina e Cristina Rossi

ROMA – Sono almeno una ventina le persone ferite a Monaco di Baviera, investite da un’automobile mentre era in corso una manifestazione del partito dei Verdi, e risulterebbe una prima vittima, una donna: lo riferiscono il quotidiano tedesco Bild e il quotidiano locale Süddeusche Zeitung.Sui profili social, la polizia della città della Germania informa di “un’ampia operazione in corso”. Il conducente dell’auto sarebbe stato “fermato” e non rappresenterebbe un pericolo.La dinamica dei fatti, si legge su Bild, resta da chiarire.

La città tedesca ospiterà da domani un vertice internazionale sulla sicurezza. Prevista anche la partecipazione del vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance. In Germania sono in programma elezioni politiche il 23 febbraio.

Il quotidiano SZ scende nei dettagli: il dramma risale alle 10.30 di questa mattina, quando un uomo ha investito con la sua auto un gruppo di persone in Stiglmaierplatz a Monaco di Baviera. Secondo la polizia, al momento dell’incidente si stava svolgendo una manifestazione del sindacato Verdi. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco tra le 20 persone ferite alcune versano in condizioni gravissime e non si può escludere il pericolo di vita. Secondo una prima dichiarazione del sindaco di Monaco, Dieter Reiter, tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini. L’incidente è avvenuto a margine della manifestazione del sindacato Verdi nella zona di Dachauer Straße/Seidlstraße, vicino a Stiglmaierplatz.

In München hat ein Auto zahlreiche Menschen erfasst. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt. Die genaueren Umstände sind noch unklar.https://t.co/FIVx0755ib— SPIEGEL EIL (@SPIEGEL_EIL) February 13, 2025

München: Auto fährt in Demonstrationszug am Königsplatz – mindestens 20 Verletzte laut Feuerwehr. https://t.co/qAtPgHHKfZ— Süddeutsche Zeitung (@SZ) February 13, 2025

