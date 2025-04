auto-sulla-folla-a-vancouver,-ci-sono-morti

BOLOGNA – Un’auto è piombata sulla folla, ieri sera a Vancouver, in Canada, nel corso delle celebrazioni per un festival di strada filippino, il Lapu Lapu. Ci sono diversi morti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 (in Italia erano le 5 del mattino). “I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti e con la comunità filippina di Vancouver in questo momento incredibilmente difficile,” ha detto il sindaco di Vancouver, Ken Sim.

Secondo quanto scrive la Polizia di Vancouver su X, l’auto (un Suv) “investito la folla” durante il festival di strada all’incrocio tra East 41st Avenue e Fraser Street. Il conducente è stato poi arrestato. In alcuni video pubblicati sui social si vedono corpi a terra e detriti. Sui social circola anche un video in cui si vede il guidatore, dopo i fatti, che appare in stato di confusione al fianco degli agenti che lo hanno fermato.

La festa di Lapu Lapu prende il nome da un combattente indigeno eroe della resistenza delle Filippine che lottò contro la colonizzazione spagnola nel XVI secolo.

(Foto @insiderwire dai social)

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL— Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

