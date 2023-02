Auto, Urso: affrontare tema con neutralità tecnologica

“Prossimma settimana incontrerò il ministro francese Le Maire”.

Roma, 25 feb. (askanews) – La transizione ecologica nel settore dell’automotive deve essere affrontata con “la neutralità tecnologica. Se il biometano, il biocarburante, l’idrogeno possono raggiungere gli stessi obiettivi di rispetto ambientale delle battareie elettriche, perchè usare solo una tecnologia?”. Lo ha affermato il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a Tgcom24. Urso, che ha già affrontato questi temi la scorsa settimana con il vice cancelliere tedesco Robert Habeck, la prossima settimana incontrerà il Ministro francese Bruno Le Maire.

“La questione va affrontata con pragmatismo – ha ribadito Urso -, la transizione ecologica deve essere collegata alla riconversione industriale”. Il Ministro ha ricordato la “clausola di revisione” prevista per il 2026. In quell’occasione “con il nuovo Parlamento e la nuova Commissione riuscieremo a rivedere tappe e modalità della transizione ecologica. Siamo consapevoli degli obiettivi del 2035 e del 2050, ma vogliamo giungervi con un sistema vitale e competitivo, che sia in grado di produrre in Italia e in Europa quello che serve per la catena dell’automotive”.

continua a leggere sul sito di riferimento