Auto, Urso: Xiaomi ha assicurato che non userà il nome ‘Modena’

E rispetterà norme su indicazioni fallaci a tutela del consumatore

Parma, 7 mag. (askanews) – “Dopo il mio intervento molto chiaro e netto di sabato a sostegno delle giuste rivendicazioni del sindaco di Modena” Gian Carlo Muzzarelli, la casa automobilistica cinese Xiaomi che sta realizzando l’auto elettrica SU7 “ha contattato il ministero per assicurare che non avrebbe utilizzato il nome nome ‘Modena’ su un prodotto realizzato interamente in Cina”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del convegno inaugurale del Cibus di Parma.Xiaomi, che è stata criticata per la decisione di utilizzare il brand della Motor Valley emiliana, ha assicurato il ministero “che avrebbe rispettato comunque tutte le norme sulle indicazioni fallaci a tutela del consumatore e della produzione nazionale e che il ministero ha evidenziato con molta chiarezza affinché le imprese sappiano regolarsi” ha concluso Urso.