Auto Usa, ecco top 10 vendite ancora dominata dai pick up. Ma Tesla…

In testa i Ford serie F, Tesla si affaccia per la prima volta

Roma, 7 gen. (askanews) – Pick up e camioncini hanno nuovamente guidato i veicoli più venduti in America lo scorso anno ma, per la prima volta, Tesla è entrata nella top 10 mentre continua la scossa assestata dall’era Covid tra altri modelli popolari. Nonostante abbia registrato le vendite più basse dal 2012, la Ford F-Series è stata il veicolo più venduto nel paese per il 41° anno e il camion più venduto in America per 46 anni consecutivi. La Chevrolet Silverado ha riguadagnato il suo secondo posto di lunga data dopo essere stata superata dal pick-up Ram nel 2021.

La società di dati e analisi Motor Intelligence riferisce che il crossover elettrico Tesla Model Y è stato il sesto veicolo più venduto nel paese nel 2022, battendo il pickup GMC Sierra, il crossover Honda CR-V e altri best seller di lunga data.

Tesla non riporta le vendite di veicoli regionali o individuali, quindi i dati sono stimati. Complessivamente, Tesla ha riferito di aver consegnato circa 1,25 milioni di veicoli Model Y e Model 3 a livello globale nel 2022. Il Model 3 si è classificato al 13° posto nelle vendite con 211.641 unità, secondo Motor Intelligence.

“Non sorprende che Tesla sia così in alto”, ha affermato Michelle Krebs, analista esecutivo di Cox Automotive. “Il marchio, nonostante tutte le notizie e il resto, domina ancora il mercato dei veicoli elettrici e domina il mercato del lusso. Gran parte di quella forza viene dalla Model Y”.

I problemi relativi ai ricambi e alla catena di fornitura dall’inizio della pandemia di Covid hanno causato arresti sporadici degli impianti in momenti diversi per le case automobilistiche, portando a una scossa nelle classifiche delle vendite di veicoli negli ultimi due anni.

“Abbiamo assistito a così tante fluttuazioni nelle vendite e nell’inventario”, ha affermato Krebs. “Nel 2022, l’anno è iniziato con una domanda molto elevata… ma poi abbiamo visto le cose cambiare entro la fine dell’anno. La domanda sembrava essersi un po’ attenuata mentre l’inventario, non su tutta la linea, stava aumentando”.

I dirigenti e gli analisti del settore automobilistico sono cautamente ottimisti sul fatto che l’industria statunitense si normalizzerà maggiormente quest’anno, indipendentemente dai timori di recessione, dall’aumento dei tassi di interesse e da altre preoccupazioni economiche. L’anno scorso si stima che il settore abbia venduto tra 13,7 milioni e 13,9 milioni di veicoli, secondo gli analisti del settore. Un anno tipico prima della pandemia ha visto oltre 17 milioni di vendite.

Ecco i 10 veicoli più venduti negli Stati Uniti per unità di vendita per il 2022, secondo Motor Intelligence.

1. Ford F-Series: 653,957 unità – (-9.9% sul 2021 2021) 2. Chevrolet Silverado: 513,354 – (-1,2%) 3. Ram pickup: 468,344 – (-17.7%) 4. Toyota RAV4: 399,941 – (-1.9%) 5. Toyota Camry:295,201 – (-5.9%) 6. Tesla Model Y: 252,000 – (+32.4%) 7. GMC Sierra: 241,522 – (-3.00%) 8. Honda CR-V: 238,155 – (-34.1%) 9. Toyota Tacoma: 237,323 – (-6.00%) 10.Jeep Grand Cherokee: 223,345 – (-15.5%)

Fonte: Cnbc su dati Motor Intelligence

