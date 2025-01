Autogrill ottiene la certificazione per la parità di genere

Oggi il 68,6% dei dipendenti in azienda è donna

Milano, 23 gen. (askanews) – Autogrill ha ottenuto la certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere, un riconoscimento – scrive l’azienda oggi pare di Avolta – che testimonia l’impegno nel creare un ambiente di lavoro equo, inclusivo e diversificato, favorendo l’adozione di politiche per la parità di genere, migliorando la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro e a posizioni di leadership, e al contempo favorire la genitorialità di uomini e donne attraverso iniziative per la conciliazione dei tempi vita e lavoro”.

“E’ un importante riconoscimento del nostro impegno a livello aziendale, che testimonia come per noi sia fondamentale garantire a tutti la possibilità di perseguire le proprie scelte professionali e di vita, e di avere pari opportunità di realizzarsi, creando così un modello di business basato sull’inclusione sociale – commenta Massimiliano Santoro, Ceo Italy F&B di Avolta – Questa certificazione non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma un percorso di crescita continuo con cui, guidati dai valori di equità e inclusione, ci impegniamo anno dopo anno a migliorare attraverso azioni concrete e misurabili, nella convinzione che il benessere delle nostre persone e l’abbattimento delle barriere sul posto di lavoro contribuiscano alla crescita professionale di ogni individuo, all’innovazione e al successo di un’impresa”.

Oggi in Autogrill il 68,6% dei dipendenti è donna. L’azienda, spiega la nota, crede che lo sviluppo di un modello culturale che promuova la parità di genere, oltre a creare valore sociale, sia la base per lo sviluppo di un business sempre più sostenibile, impegnandosi attraverso iniziative ad hoc, in linea con il framework di sostenibilità Journey Sustainably On. Tra queste, ad esempio, l’adesione dal 2012 a Valore D, associazione italiana di grandi imprese che si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere concretamente la leadership femminile, e l’adesione al progetto Il giorno dopo Ucraina, grazie al quale quattro donne ucraine in fuga dalla guerra sono state inserite a lavorare in alcuni punti vendita Autogrill. Tra i progetti più recenti, inoltre, anche la partnership con Includere per crescere, iniziativa promossa da ELIS, ente non profit che promuove progetti di innovazione e formazione insieme a grandi gruppi e start-up, che si prefigge di integrare nelle aziende persone con esperienze professionali pregresse che, a causa di un bisogno o una fragilità, sono escluse dal mondo del lavoro.