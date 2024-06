Automotive, il futuro dell’elettrificazione e della mobilità sostenibile arriva a Napoli

Bitti (Kia Italia): “Entro il 2030 1,6 milioni di auto elettriche vendute da Kia su scala globale” Barbato (Kia Center): “Garantiamo assistenza personalizzata e capillarità sul territorio”

NAPOLI – “L’inaugurazione del nuovo Kia Center di Napoli è una significativa opportunità per la strategia di business del nostro brand in Italia.

Per Kia è fondamentale proseguire nel suo obiettivo di diventare leader nei servizi di mobilità sostenibile – grazie all’ampliamento della gamma 100% elettrica ed elettrificata -, tenendo sempre presenti le esigenze del mercato italiano e dei consumatori, per offrire ai nostri clienti servizi su misura con un ampio range di gamma prodotti.

Dopo il successo del rilancio del brand nel 2021, Kia sta rafforzando la propria strategia con una previsione di 1,6 milioni di auto elettriche vendute su scala globale entro il 2030.

Siamo sicuri che l’inaugurazione del nuovo Kia Center di Napoli sarà il punto di partenza per una collaborazione duratura e di successi.”

“È quanto dichiarato da Giuseppe Bitti, Managing Director di Kia Italia, nel corso dell’inaugurazione del nuovo Kia Center di Napoli (Largo Santa Maria del Pianto), moderata da Gino Rivieccio (attore e conduttore televisivo, nella foto con Giuseppe Bitti), alla presenza di Key Young Choi, Presidente di Kia Italia.

Grande soddisfazione è stata espressa da Salvatore e Nicola Barbato, rispettivamente presidente e Ceo del Gruppo Center, che hanno accolto i vertici dell’azienda coreana nel nuovo showroom partenopeo: “La presenza di Giuseppe Bitti e Key Young Choi è la testimonianza della straordinaria vicinanza e dell’attenzione rivolta alla realtà partenopea da parte del management del marchio sudcoreano.

Un’investitura – hanno aggiunto – come player principale sul territorio napoletano, consolidandoci come punto di riferimento per gli appassionati del brand Kia. Lo ritengo un attestato importante dopo quasi 50 anni di attività in Campania”.

“Garantiamo assistenza personalizzata, capillarità sul territorio con una particolare attenzione alla sostenibilità e ai veicoli elettrici che godono di interessanti incentivi statali.

La passione di tutta la squadra – hanno sottolineato – ci motiva a dare sempre il massimo per raccogliere e vincere le sfide future.

Siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questo evento. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dai nostri ospiti confermano la forza del marchio Kia e la nostra capacità di offrire esperienze uniche ai nostri clienti”.

“I numerosi ospiti dell’evento hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza nel mondo Kia. La struttura moderna e funzionale permette di esplorare l’intera gamma di veicoli dalle city car ai suv, con un’attenzione particolare ai modelli elettrici ed ibridi, simbolo dell’impegno del marchio verso la mobilità sostenibile.

Oltre alla vasta esposizione di veicoli – hanno concluso i vertici del Kia Center -, il nuovo showroom offre una gamma completa di servizi: finanziamenti personalizzati, assistenza in officina, ricambi originali e assicurazioni su misura e un team di esperti è a disposizione per supportare i clienti in ogni fase dell’acquisto e della manutenzione del veicolo”.

