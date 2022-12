Automotive, VaiGo: la tradizione di Leonori sposa l’innovazione

Ecco la piattaforma omnicanale per la vendita e il noleggio auto

Roma, 19 dic. (askanews) – La pandemia ha modificato ulteriormente il processo di acquisto anche nel settore dell’automotive, dimostrando alle aziende del settore che la semplice presenza online non basta più. L’auto è da sempre un investimento importante che non può essere preso alla leggera, per questo motivo si dedica molto tempo alla scelta di quella giusta. Se fino ad una decina di anni fa si faceva visita ad almeno otto showroom, oggi ci si reca al massimo in un paio di saloni dopo una lunga consultazione su internet.

L’aumento delle proposte online e il rischio di cadere nella rete delle truffe ha reso gli acquirenti più attenti ed esigenti sulle modalità di interazione da remoto con il venditore: vuole sentirsi al sicuro come in una visita in presenza ma restando a casa, pur non essendo più obbligato. Necessità alla quale Leonori SpA, da oltre 60 anni nel settore della vendita e del noleggio auto, risponde con VaiGo.it. Una vera rivoluzione nel mondo dell’acquisto online di autovetture che accompagna il cliente dalla scelta dell’auto, alla forma di pagamento, fino alla consegna del veicolo direttamente a casa.

“Un processo di vendita dall’inizio alla fine totalmente digitalizzato – spiega Gianluca Regali, Direttore Commerciale di Leonori SpA – proprio come tante realtà che in questo momento conosciamo in altri settori e ancora inesistente in quello automotive”.

Leonori SpA, con le tre diverse generazioni presenti nella dirigenza, dimostra quanto l’associazione tra tradizione e innovazione sia importante per continuare a navigare a vele spiegate verso il successo.

“I miei sforzi sono concentrati sul far lavorare in armonia il gruppo dei giovani che oggi rappresenta per me un valore aggiunto e ci consente di guardare al futuro della concessionaria con serenità”, afferma Stefano Leonori, Presidente di Leonori SpA.

VaiGo non è infatti solo una piattaforma, ma è un nuovo braccio operativo di un’azienda storica con oltre 200 dipendenti ed una sede centrale in via Aurelia a Roma. “È un progetto appena nato – continua Regali – che vanta già oltre mezzo secolo di esperienza, serietà, affidabilità e professionalità nel settore. Sarà per questo che abbiamo prenotazioni ancor prima di presentarci al mondo intero”.

VaiGo è uno strumento omnicanale che lascia al cliente la possibilità di decidere quali punti di contatto avere con la concessionaria e come averli, che siano digitali o fisici. Inoltre, offre supporto e servizi personalizzati con la possibilità di scegliere le modalità di transazione (online o in presenza), sempre affiancati dal consulente dedicato.

“Alla base dell’idea, che ho importato dagli Stati Uniti, c’è l’interesse da parte nostra di andare incontro alle abitudini dell’acquirente – tiene a sottolineare Gabriele Gabrieli, CRM Manager di Leonori SpA – Siamo partiti focalizzandoci sul noleggio a lungo termine, sia perché è un mercato in crescita sia perché coinvolge privati e partite IVA. Ma abbiamo in programma, dopo l’implementazione della sezione vendita, di inserire anche la parte assistenza e ricambi”.

