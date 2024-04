Autonomia, A.Fontana: pronti a presentare richieste Lombardia

Superata la procedura parlamentare tempi abbastanza ristretti

Bergamo, 20 apr. (askanews) – “Mi auguro ci sia un’approvazione parlamentare più rapida possibile, poi noi come regione siamo già pronti a presentare le nostre richieste al governo per cui, superata la procedura parlamentare, credo che poi i tempi siano abbastanza ristretti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un convegno organizzato dalla Lega per presentare il ddl sull’autonomia differenziata.

“Spero che non ci sia la necessità” di andare oltre le europee per il via libera definitivo del Parlamento, “è una questione di serietà”, ha aggiunto.

Più che dal rischio di rinvii “sono preoccupato da chi purtroppo continua a dire delle sciocchezze intorno a questa riforma, da chi continua a spaventare la gente raccontando delle grandi bugie perché la preoccupazione poi alla fine ricade” sui “nostri imprenditori e i nostri lavoratori che hanno bisogno di avere più certezze, più possibilità di competere con i grandi mercati in tutto il mondo mondo”, ha continuato.

“Soltanto con l’autonomia la Regione Lombardia riuscirebbe ad avere un passaggio in avanti e tutto il Paese otterrebbe da questa riforma l’opportunità di essere più efficiente, più veloce, più rapido” dando così “risposte migliori e cittadini”, ha concluso Fontana.