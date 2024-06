autonomia,-a.-fontana:-sono-pd-e-m5s-a-voler-spaccare-l’italia

“Determinati a mettere il Sud contro il Nord”

Roma, 21 giu. (askanews) – “L’Autonomia è lo ‘spacca Italia?’ Sono loro, Pd e MoVimento 5 Stelle a volerla spaccare. Determinati a mettere il Sud contro il Nord. C’è una parte della politica che per recuperare un piccolo consenso è pronta a bugie inenarrabili”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al Corriere della sera.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale “sarà necessaria un’interlocuzione” con il governo, “ci vorrà un quadro di equilibrio… Detto questo, chiederò le due materie già coperte dai Lep, i livelli essenziali delle prestazioni: la Sanità e la Tutela dell’Ambiente. Da una parte, sono le materie che più ci mettono in condizione di dare risposta alle richieste dei cittadini. Dall’altra, i cittadini potranno toccare con mano la differenza tra prima e dopo: le cose possono cambiare. Vorrei chiedere anche alcune materie non subordinate ai Lep: commercio con l’estero, previdenza complementare e integrativa, professioni, protezione civile, rapporti internazionali e con l’Ue, coordinamento con la finanza pubblica e del sistema tributario. Sono importanti, ma forse sui cittadini hanno un impatto meno sensibile”, ha spiegato.