autonomia,-a-napoli-dal-3-al-9-settembre-raccolta-firme-cgil-e-uil

Ultima settimana per sottoscrivere referendum nelle Municipalità

Napoli, 2 set. (askanews) – Prosegue la campagna referendaria per l’abrogazione della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Superate le 500mila sottoscrizione, di cui 100mila raccolte solo in Campania, tra firme digitali e cartacee. Da domani, martedì 3 settembre e fino a lunedì 9 settembre, sono in programma diversi gazebo e banchetti in diversi quartieri di Napoli, organizzati da Cgil e Uil Napoli e Campania e dal comitato referendario. Ultima settimana anche per sottoscrivere il referendum nelle 10 municipalità. Ecco gli appuntamenti in programma questa settimana: martedì 3 settembre dalle 16 alle 20 in piazza degli Artisti (quartiere Vomero); giovedì 5 settembre dalle 10 alle 13 in via Epomeo (quartiere Soccavo); venerdì 6 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in largo Berlinguer (fermata Metro Toledo); lunedì 9 settembre dalle 10 alle 13 in piazza Cavour (fermato Metro Linea 2).

