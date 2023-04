Autonomia, Calderoli: pianificate le operazioni per definire Lep

“Il Paese li attende da oltre vent’anni”

Roma, 11 apr. (askanews) – “E’ stata ufficialmente insediata la cabina di regia per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che il Paese attende da oltre vent’anni e che saranno fondamentali anche per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Un incontro che è stato l’occasione utile per condividere tra i diversi Ministeri l’opportuna pianificazione delle operazioni necessarie all’individuazione dei Lep con relativi costi e fabbisogni standard”. Lo fa sapere in una nota il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, al termine della cabina di regia.

“Ho raccolto – spiega Calderoli – la piena disponibilità da parte di tutti a operare in sinergia per procedere in questa direzione. C’è l’impegno ad istituire tavoli tecnici interministeriali per il proseguimento delle operazioni e il raggiungimento dell’obiettivo finale. L’autonomia differenziata è un’opportunità per il Paese, il governo ne riconosce le potenzialità e procede convintamente”.

