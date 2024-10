“Autonomia e identità”, tra fango e caciocavallo al raduno della Lega a Pontida

PONTIDA (Bergamo) – Il cielo grigio su e il fango in terra. Nel mezzo migliaia di militanti leghisti che da stamattina hanno affollato il prato di Pontida, a pochi chilometri da Bergamo. Tra gli stand delle regioni il più fotografato è Roberto Vannacci, che si è concesso una passeggiata tra gli elettori leghisti. Selfie, autografi sui libri, saluti al telefono. Tanto affetto per il generale, che dribbla le domande dei cronisti, accompagnato e protetto dai suoi fedelissimi, come Fabio Filomeni dell’associazione Il mondo al contrario.

IL FANGO OSTACOLE LE COSE, MA IL CACIOCAVALLO VA COMUNQUE A RUBA

Negli stand si può firmare in difesa di Matteo Salvini per il processo Open Arms, si può prendere la tessera della Lega o acquistare uno dei tanti gadget: magliette, accendini, spille, libri. Sotto alle tende delle regioni i militanti offrono prodotti tipici del territorio. Alcuni stand sono difficili da raggiungere a causa del fango, ma il richiamo dei formaggi, dei salumi e del vino non ferma quasi nessuno. Gli stand più gettonati sono quello siciliano e quello abruzzese. Il caciocavallo va a ruba.

IL MAXI STRISCIONE: ‘AUTONOIMA E IDENTITÀ’

Sul palco i primi a parlare sono i capigruppo di Camera e Senato, Molinari e Romeo. Poi l’eurodeputato Borchia e a seguire i governatori del Nord: Fedriga, Fontana e Zaia. Mentre parla il presidente della Lombardia viene srotolato uno striscione enorme sotto il palco, “Autonomia e identità“.

