Autonomia, Emiliano: varata task force per capire come difenderci

“Regioni lotteranno per avere brandelli di bilancio Stato”

Roma, 14 mar. (askanews) – “Se varate l’autonomia” regionale “differenziata ognuno di noi” governatori “si difenderà come si difendono le persone in una barca che sta affondando, succederà il caos e ognuno di noi farà di tutto per strappare brandelli di Repubblica per portarseli a casa tentando di difendersi dagli altri che staranno facendo la stessa cosa e quindi è chiaro che tutti chiederemo tutte e 23 le materie. Dovremo prenderci il brandello di bilancio dello Stato che voi state trasferendo in modo ancora più rigido di quello della spesa storica, senza consentire alla Regioni di procedere alla perequazione nei tempi che questa inevitabilmente comporta, lo insegna l’esempio della Germania”. Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano rispondendo alle domande dei deputati della Commissione Affari costituzionali della Camera sul Ddl per l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata.

“Vi avviso – ha aggiunto Emiliano – che ho varato proprio stamattina in giunta una task force per la gestione di tutto quello che rischia di accadere nei prossimi mesi e anni e che ci consenta di capire come ci possiamo difendere da questa situazione”.