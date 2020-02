Autonomia, Fontana “Traccheggiamento inaccettabile”

“La nostra regione è la più importante dal punto di vista economico ma nell’ultimo periodo c’è qualche scricchiolio. Il problema è che il nostro paese, nel suo complesso, è arrivato a un momento in cui certe scelte sono necessarie. La gestione del pubblico deve cambiare. Il mondo va ad una velocità supersonica e noi andiamo come un carro trainato da cavalli. Mattarella ha detto che l’autonomia è una riforma che deve servire a tutto il paese. Entro la fine di gennaio doveva essere approvato il ddl per iniziare questo percorso, a oggi ascolto che ci sono delle riserve. Fino a che sento queste risposte sono convinto che l’autonomia non la vedrò mai.

