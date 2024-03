Autonomia, Meloni: rafforza specificità in ottica di unità nazionale

“Anche su regioni a statuto speciale collaborazione proficua”

Bolzano, 12 mar. (askanews) – Sulla riforma degli statuti delle Regioni a statuto speciale “mi pare ci sia una collaborazione molto proficua e molto pragmatica per rafforzare le specificità in un’ottica di unità nazionale, che poi è quello che fa anche l’autonomia differenziata. Le due cose non vanno l’una contro l’altra, ovviamente se ben governate”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine della cerimonia per la firma del patto di sviluppo e coesione con la provincia autonoma di Bolzano.