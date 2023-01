Autonomia, Occhiuto (Fi): nuovo testo Calderoli è passo avanti

“Lavoro prezioso dei ministri Fi. Nessun pregiudizio su autonomia differenziata ma prima i fabbisogni standard”

Roma, 31 gen. (askanews) – “Il testo predisposto dal ministro Roberto Calderoli andato oggi in pre-Consiglio rappresenta un positivo passo in avanti.Ringrazio i ministri di Forza Italia per il prezioso lavoro svolto in queste settimane, portando avanti le proposte di modifica che io e altri presidenti di Regione del Sud avevamo avanzato”. Lo dichiara il presidente Fi della Calabria Roberto Occhiuto.

“Molto bene – sottolinea- che dal provvedimento siamo stati cancellati i riferimenti all’ingiusto criterio della spesa storica.Come ho affermato in più occasioni, nessun pregiudizio sull’autonomia differenziata, che è una possibilità offerta dalla Costituzione alle Regioni. Ma si garantiscano prima gli obblighi che la nostra Carta fondamentale pone in capo allo Stato in ordine alla definizione dei fabbisogni standard, ai diritti sociali e civili garantiti con uniformità su tutto il territorio nazionale, e alla perequazione. Solo cosí – conclude Occhiuto- l’attuazione del Titolo V può servire a rinsaldare l’unità nazionale, senza spaccare il Paese”.

continua a leggere sul sito di riferimento