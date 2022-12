Autonomia, Schifani: intervento Meloni molto apprezzabile

“Sul percorso che intende seguire il governo”

Roma, 5 dic. (askanews) – “Esprimo soddisfazione e apprezzamento per l’intervento del premier Meloni sul percorso che intende seguire il governo per la definizione dell’autonomia differenziata. Le rassicurazioni offerte dal presidente del Consiglio rispetto al perimetro in cui si muoverà l’esecutivo raccolgono l’allarme lanciato dalle regioni del Sud”. Così il governatore della Sicilia Renato Schifani a margine del festival delle Regioni in corso a Milano.

“È assolutamente necessario – prosegue – evitare che sulle funzioni essenziali venga scavato un solco più ampio di quello che ancora oggi divide il nord dal sud del Paese, a scapito dei cittadini e del loro diritto a ricevere prestazioni omogenee. Un principio che chiama in causa, inevitabilmente, anche il tema dell’insularità, intrinsecamente connesso a quello dell’autonomia. In proposito, condivido con il ministro Calderoli la necessità e, aggiungo, l’urgenza di una legge attuativa; uno strumento che, d’altra parte, sarà necessario anche per dare attuazione alla riforma dell’autonomia differenziata che verrà. Con lui poi mi confronterò su quest’ultimo tema con spirito costruttivo e responsabile, atteso che il principio della autonomia tende al virtuoso raggiungimento di una maggiore efficienza di ogni istituzione territoriale”, conclude.

