autonomia,-schlein:-disegno-antistorico-e-ingiusto-approvato-di-notte

“Forse la destra si vergonga”

Roma, 19 giu. (askanews) – “Oggi la destra approva un disegno antistorico di notte, forse perché in fondo si vergogna, il Pnrr ci dava la possibilità di ridurre divari e disuguaglianze, la vera emergenza del Paese, state smantellando la sanità pubblica con i tagli e come avverte Gimbe, l’autonomia differenziata rischia di essere il colpo di grazia, già ora migliaia di persone sono costrette a migrare dal Sud al Nord per curarsi”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando nelle dichiarazioni di voto finali alla Camera contro l’Autonomia differenziata.”Parliamo di un disegno ingiusto – ha aggiunto – consentire che gli insegnanti del Sud possano essere pagati meno di quelli del Nord è un colpo all’unità nazionale e all’uguaglianza nel Paese. Ma è anche un disegno sconveniente, lo dice anche Confindustria, state mettendo a rischio la sicurezza energetica con 20 diverse politiche energetiche nel Paese; e come fate a non vedere che alle europee c’è stato un voto al Sud che ha bocciato l’autonomia differenziata”.