Autonomia, Schlein: disegno Calderoli pericoloso, difendiamo Carta

Ministro forza Costituzione

Firenze, 4 mar. (askanews) – “L’aggressione squadrista dell’altro giorno è tanto più grave perché avvenuta davanti ad un luogo della conoscenza e del sapere, e devo dire che è straordinario vedere la risposta delle giovani generazioni a difesa della scuola e dei luoghi del sapere, a difesa di un presidio di cultura antifascista. Siamo qui per questo, siamo molto felici di esserci, e continueremo ad essere come Partito democratico in tutti i luoghi in cui è necessario stare a difesa della nostra Costituzione così come la difenderemo a dispetto a questo disegno pericoloso di autonomia differenziata che Calderoli forzando sta portando avanti scavalcando le Regioni, scavalcando il Parlamento”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti alla manifestazione antifascista di Firenze.

“Abbiamo sentito l’altro giorno che ha detto che ha avuto il via libera della Conferenza unificata, è una bugia perché ci sono delle Regioni che hanno votato contro l’autonomia differenziata, ed i Comuni e le Province hanno mostrato delle gravi criticita’, quindi il ministro sta forzando la Costituzione, il governo vuole continuare ad aumentare le diseguaglianze territoriali che il Sud e le aree interne e montane di questo Paese hanno già pagato abbastanza. Noi saremo in tutti i luoghi dove occorre invece contrastare le diseguaglianze sociali, quelle territoriali, di genere e generazionali, ed è un grande piacere essere in una piazza così piena, vuol dire che c’è ancora vita e che quei metodi squadristi non passeranno”, ha concluso.

continua a leggere sul sito di riferimento