Autorità protezione dati Sudcorea: prudenza nell’uso di DeepSeek

Secondo l’organismo ci sono problemi di sicurezza

Roma, 7 feb. (askanews) – L’autorità per la protezione dei dati della Corea del Sud ha consigliato oggi cautela nell’utilizzo del servizio della startup cinese di intelligenza artificiale (IA) DeepSeek, citando preoccupazioni di sicurezza. Lo riferisce l’agenzia di stampa Yonhap.

La Personal Information Protection Commission (PIPC) ha emesso l’avviso dopo che diversi ministeri del governo sudcoreano hanno bloccato l’accesso al servizio di IA questa settimana, a causa di timori relativi alle pratiche di gestione dei dati della startup.

“Considerando le continue preoccupazioni per la sicurezza poste dall’utilizzo del servizio di DeepSeek, consigliamo di usarlo con cautela”, ha dichiarato la PIPC in una conferenza stampa.

L’avviso è giunto dopo che, alla fine dello scorso mese, la PIPC ha inviato una richiesta di informazioni dettagliate alla startup cinese riguardo alla sua politica di raccolta dei dati personali.

La PIPC ha spiegato di aver inoltrato la richiesta attraverso più canali, aggiungendo che sta collaborando con altri organismi per la protezione dei dati a livello mondiale, incluso l’Information Commissioner’s Office britannico, sulla questione.

Ha inoltre dichiarato di voler chiedere la cooperazione del lato cinese sulla questione attraverso canali diplomatici ufficiali.