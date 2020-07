Autostrade a un passo dalla revoca della concessione, Atlantia crolla in Borsa

Si avvia verso la fine la vicenda di Autostrade per l’Italia. Alle 11 del mattino di martedì è stato convocato il Consiglio dei ministri durante il quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, relazionerà sugli ultimi accadimenti e al termine ci sarà la discussione tra i vari ministri rappresentanti delle varie forze politiche. Le alternative sul tavolo sembrano ridursi con il passare dei giorni anche se, dalle indicazioni che emergono, non sarà il giorno risolutivo della vicenda. In un’intervista al Fatto Quotidiano, infatti, il premier sembra spazzare via l’ipotesi di un accordo con la famiglia Benetton: “Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie delle vittime”,

