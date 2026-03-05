giovedì, 5 Marzo , 26

Autostrade: inaugurato sull’A30 il nuovo svincolo per Maddaloni
Autostrade: inaugurato sull’A30 il nuovo svincolo per Maddaloni

Previsti fino a 30mila transiti al giorno

Napoli, 5 mar. (askanews) – È stato inaugurato e già aperto al traffico il nuovo svincolo di Maddaloni sull’autostrada A30 Caserta-Salerno. L’opera è stata realizzata da Autostrade per l’Italia con il contributo dell’Interporto Sud-Europa e del Comune di Maddaloni. Il nuovo collegamento consentirà di connettere direttamente la piattaforma logistica all’autostrada, migliorando la viabilità dell’area e riducendo il passaggio di mezzi pesanti sulla statale 265.Al taglio del nastro della nuova infrastruttura hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e l’amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana. Per il ministro Salvini: “Grazie a questo casello, oggi all’Interporto lavorano circa 4.000 persone, soprattutto nel territorio, arriveranno quasi a raddoppiare. Però consideriamo che questo è un territorio straordinario, dal punto di vista produttivo, industriale, artigianale, agricolo e avere un’uscita autostradale come questa vuol dire essere ancora più competitivi, quindi si parla non di alcune migliaia, ma di alcune decine di migliaia di posti di lavoro che questo piccolo grande casello porterà sul territorio”.Sull’importanza strategica del nuovo svincolo si è soffermato Arrigo Giana, che ha sottolineato il forte impatto dell’opera sulla mobilità e sullo sviluppo economico del territorio: “Significa avere un casello, uno svincolo di primaria importanza perché di fatto la media sulla rete autostradale di 15-16 mila veicoli, averne una media giornaliera di 30-35 vuol dire essere in presenza di una barriera, di uno svincolo molto importante, molto rilevante che renderà più competitivo il territorio e farà crescere l’economia locale”. Questo intervento permetterà di ridurre i tempi di percorrenza fino a 10 minuti per veicolo, con un risparmio stimato di circa un milione di ore all’anno.Per la realizzazione dell’opera sono state impiegate circa 140mila ore di lavoro, senza registrare infortuni.”È assolutamente importante sviluppare questo tipo di iniziative, la missione di Autostrade per l’Italia. – spiega l’Ad – noi gestiamo una rete infrastrutturale di 3000 km e attuiamo queste opere proprio perché la nostra missione è sviluppare il territorio, renderlo più competitivo e garantire crescita e sviluppo”. Particolare attenzione, infine, è stata data agli aspetti ambientali quali fauna, vegetazione, rumore, qualità dell’aria e dell’acqua fin da prima dell’avvio dei lavori, attraverso interventi di mitigazione ambientale con la sistemazione a verde delle aree limitrofe, attraverso la piantumazione di filari arborei e di specie floristiche di provenienza autoctona per un generale risanamento del contesto naturale.

