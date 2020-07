Autostrade presenta il piano al governo, ore decisive per la concessione

AGI – È terminato in tarda mattinata il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, che ha approvato una nuova proposta finalizzata a una positiva definizione della procedura di contestazione. L’ad Roberto Tomasi ha lavorato per mettere punto una proposta convincente da sottoporre al governo ed evitare la revoca della concessione. In serata l’offerta dovrebbe approdare sul tavolo della ministra delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, che tra oggi e domani la esaminerà con i tecnici del ministero e lunedì la porterà a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte che nei giorni scorsi aveva detto di attendersi “una proposta vantaggiosa”

