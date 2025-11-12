autostrade,-salvini-“irritato”-con-aspi:-‘valutare-concessione’

Milano, 12 nov. (askanews) – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini “è profondamente irritato con Aspi e i suoi azionisti e condivide la preoccupazione di tantissimi cittadini, a partire da quelli di Genova ma non solo, per ritardi e inadempienze”. Lo sottolienano fonti del Mit, che spiegano: “Per questo, Salvini ha dato mandato ai propri uffici di chiedere una ricognizione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati e da effettuare da Aspi sulla rete autostradale di competenza e non esclude di avviare approfondite valutazioni sulla concessione”.