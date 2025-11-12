autostrade,-salvini-“irritato”-con-aspi:-‘valutare-concessione’

mercoledì, 12 Novembre , 25

Come accarezzare i gatti, ecco la ‘ricetta’ infallibile per farsi amare

(Adnkronos) - "Come accarezzare un gatto? A volte...

Arezzo, tragedia all’asilo nido: bimbo perde la vita mentre gioca all’aperto

(Adnkronos) - Un bambino di appena due anni...

Tempesta geomagnetica ‘cannibale’: l’aurora boreale illumina l’Italia

(Adnkronos) - Una tempesta geomagnetica particolarmente intensa, che...

D’Alba (Federsanità): “Responsabilità e collaborazione a difesa del Ssn”

(Adnkronos) - "Nel dibattito promosso da Sumai-Assoprof è...
AttualitàAutostrade, Salvini "irritato" con Aspi: ‘Valutare concessione’
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 12 nov. (askanews) – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini “è profondamente irritato con Aspi e i suoi azionisti e condivide la preoccupazione di tantissimi cittadini, a partire da quelli di Genova ma non solo, per ritardi e inadempienze”. Lo sottolienano fonti del Mit, che spiegano: “Per questo, Salvini ha dato mandato ai propri uffici di chiedere una ricognizione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati e da effettuare da Aspi sulla rete autostradale di competenza e non esclude di avviare approfondite valutazioni sulla concessione”.

