mercoledì, 5 Agosto , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOAutostrade senza caselli, la rivoluzione del Free Flow: come funziona
autostrade-senza-caselli,-la-rivoluzione-del-free-flow:-come-funziona
Autostrade senza caselli, la rivoluzione del Free Flow: come funziona
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Autostrade senza caselli, la rivoluzione del Free Flow: come funziona

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Via i caselli, via le barriere fisiche, ma il pedaggio rimane. Si chiama free flow, o pedaggio a flusso libero, e in Italia si sta diffondendo con l’introduzione in alcune tratte autostradali: A33 – autostrada delle Langhe (Asti-Cuneo); A36 – Pedemontana Lombarda; A59 – tangenziale di Como; A60 – tangenziale di Varese; raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari (Corda Molle). Il vantaggio maggiore è l’eliminazione delle code ai caselli autostradali ma occorre fare attenzione perché il mancato pagamento potrebbe costare fino a 344 euro e il ritiro di 2 punti dalla patente.  

Attualmente il sistema free flow occupa meno di 200 chilometri su un totale di oltre 6.000 chilometri di autostrade a pagamento ma la sua diffusione è in progressione, anche se si procede lentamente per i dubbi legati al sistema di pagamento. Ora chi ha uno strumento come il Telepass non ha problemi perché l’importo viene addebitato direttamente ma per gli altri automobilisti la procedura è più articolata dal momento che è necessario effettuare il pagamento attraverso un’app dove l’automobilista si deve registrare, entro 15 giorni. In alternativa potrà recarsi in punti fisici convenzionati. Chi non paga entro il termine riceverà a casa un sollecito formale di pagamento e, oltre al pedaggio, l’automobilista dovrà versare anche le spese di accertamento e di recupero crediti. Chi ignora la lettera, poi, rischia di vedersi ritirare di 2 punti dalla patente, perché la pratica viene trasmessa alla polizia stradale trasformandosi in una sanzione amministrativa, e dovrà pagare fino a 344 euro da sommare al pedaggio più le spese di notifica. 

Il guidatore dovrà quindi fare attenzione ai segnali stradali: il sistema free flow prevede il passaggio sotto portali hi-tech, dotati di sensori e telecamere, che leggono la targa del veicolo e calcolano l’importo dovuto in base alla tratta percorsa. Secondo l’Automobil club der Schweiz in molti Paesi europei i pedaggi autostradali “vengono riscossi sempre più spesso per via elettronica, anche sulle tratte a flusso libero”. Il sistema è attualmente attivo su queste tratte autostradali: in Italia sulla A36 Cassano Magnago – Lomazzo & Lomazzo – Lentate sul Seveso, A60 Gazzada – Vedano Olona, A59 Grandate – Acquanegra, A33 Marene – Rocca Schiavino; in Spagna sulla A636 nei Paesi Baschi (Beasain – Bergara); in Francia sulla Autostrada A79 nel dipartimento di Allier (Francia centrale), A13/14 Parigi – Normandia, A4 Saarbrücken – Metz, uscita n. 36 Boulay; in Portogallo esiste “una rete relativamente ampia di autostrade a pedaggio elettronico”. 

 

Previous article
Incidente sulla Ternana, 58enne ricoverato a Perugia sottoposto ad accertamento morte
Next article
Salah in Turchia, centinaia di tifosi del Trabzonspor in festa

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Incidente sulla Ternana, 58enne ricoverato a Perugia sottoposto ad accertamento morte

(Adnkronos) - La Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di Perugia comunica che il paziente di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato a seguito del grave...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bimbo morto a Napoli, accordo tra Monaldi e famiglia per risarcimento. La mamma: “Nessuna cifra ci ridarà Domenico, ora il processo penale”

(Adnkronos) - C'è l'accordo per il risarcimento tra l'Azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Morte piccolo Domenico, accordo tra Monaldi e famiglia per risarcimento

(Adnkronos) - C'è l'accordo per il risarcimento tra l'Azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Igli Tare derubato della borsa sul treno, poi recuperata dalla polizia

(Adnkronos) - Disavventura a lieto fine per Igli Tare, l'ex calciatore ed ex direttore sportivo del Milan derubato sul treno. A ricostruire l'accaduto è...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.