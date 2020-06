Autostrade, Toti “Servono risposte da Governo, Liguria deve ripartire”

GENOVA (ITALPRESS) – “Amici anche io sono in coda! Nel primo weekend dopo la riapertura dei confini, come ampiamente previsto e denunciato, le autostrade della Liguria sono già bloccate”. Così scrive il Presidente Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. “E la penso esattamente come i migliaia messaggi che mi avete mandato: ‘dovevamo per forza arrivare a questo punto, dopo 3 mesi di lockdown?’,’bisogna fare qualcosà, ‘così si danneggia il turismò, ‘serve la Gronda al più prestò. Li avete mandati però alla persona sbagliata, perchè Regione è vittima come voi di questa situazione infatti nei giorni scorsi abbiamo chiesto e ottenuto da Autostrade l’impegno a lavorare per la messa in sicurezza delle nostre gallerie 24 ore al giorno,

