Autunno rigenerante alle Terme di Chianciano

Tra benessere, divertimento e gusto

Roma, 7 ott. (askanews) – Dai Bagni di Notte al Party di Halloween, proseguendo con degustazioni di vini e trattamenti di bellezza a base di uva e zucca, fino all’appuntamento con Girogustando

L’autunno bussa alle porte della Toscana, portando con sé una sinfonia di colori caldi e avvolgenti che trasformano le colline della Valdichiana e della Val d’Orcia, patrimonio dell’Unesco, creando uno scenario incantevole: qui le Terme di Chianciano, parte del gruppo Terme & Spa Italia, sono il luogo ideale per riscoprire un benessere senza tempo, grazie alle acque termali che si trasformano in un caldo abbraccio rigenerante per corpo e mente.

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, le Terme di Chianciano ospitano una serie di appuntamenti serali. Il 31 ottobre, la notte di Halloween si tinge di festa con un Dj set e un buffet dinner, dove gli ospiti sono invitati a ballare in una magica cornice, mentre la musica risuona tra le piscine illuminate. Il 1° novembre, è il momento di celebrare invece i sapori autunnali con “Theia, Novello & Castagne”, una serata dedicata al vino novello, un vino giovane, fresco e fragrante, e alle castagne del Monte Amiata, perfettamente abbinati per esaltare i prodotti tipici locali.

Il culmine del weekend arriva il 2 novembre con i suggestivi Bagni di Notte alle Piscine Termali Theia, alimentate dalla sorgente Sillene. In un’atmosfera romantica e affascinante, sotto il cielo stellato, gli ospiti sono immersi nelle acque termali riscaldate a 38°C, circondati da vapori e luci soffuse che si riflettono sull’acqua. Il suono della musica dal vivo a bordo piscina fa sì che la serata sia un momento di puro incanto, dove relax e benessere si fondono con il divertimento. I getti d’acqua e gli idromassaggi favoriscono il completo rilassamento del corpo, mentre l’atmosfera avvolgente e festosa rende questa esperienza davvero unica, perfetta da condividere con amici o in coppia.

Il 26 ottobre, andrà in scena una speciale edizione de Bagni di Notte grazie alla collaborazione con il format Girogustando: una serata di degustazioni culinarie che vedrà la partecipazione dell’Osteria culturale Casa Pleiadi di San Agapito. Piatti innovativi come hummus di lenticchie e polpette vegane si intrecciano ai sapori toscani del castagnaccio, creando un menu che soddisfa ogni palato… e dopo il dolce, tutti a rilassarsi nelle acque termali.

Infine, le Terme Sensoriali offrono un rifugio di pace con trattamenti esclusivi, come il Massaggio Antiage all’Uva, ideale per rivitalizzare la pelle grazie ai benefici antiossidanti dei polifenoli. Le acque termali della sorgente Sillene, ricche di proprietà curative, completano l’offerta benessere con percorsi detox come l'”Acqua Santa Detox”. Non manca poi un tocco di bellezza grazie al Self Treatment alla Zucca, un trattamento autunnale che sfrutta le proprietà nutrienti e antiossidanti di questo frutto per rigenerare e illuminare la pelle.