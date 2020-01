Avanti un altro 2020, il concorrente Luca fa coming out: “Il mio fidanzato Gege Show è una drag queen. A fine anno mi sposerò con lui” | video Mediaset

Avanti un altro 2020 parte nel segno del gay friendly. Nella prima puntata di oggi, lunedì 6 gennaio, il concorrente di nome Luca, consulente food e drink dalla provincia di Mantova, ha fatto coming out. “Il mio fidanzato, che mi ha iscritto, è Gege Show Superstar. E’ una drag queen. A fine anno mi sposerò con lui“, le parole pronunciate dal diretto interessato ed in linea con la recente intervista di Superguida tv al campione de L’Eredità Francesco D’Angelis. Ecco il video targato Mediaset per rivedere il momento.

