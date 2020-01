Rivediamo in streaming on demand la puntata intera di Avanti un altro di oggi, martedì 7 gennaio 2020. Nel corso di questo secondo appuntamento, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti alle prese con la novità dell’HD, c’è stato spazio anche per il debutto di Sara Croce nei panni della nuova “Bonas”, per Stefano Jurgens vestito da gatto delle nevi e per le nuove domande dei conduttori in stile “Mick e Keith”. Ecco il video da Mediaset Play con la replica integrale dell’odierna puntata.

continua a leggere sul sito di riferimento