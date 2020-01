Avanti un altro 2020 in streaming: rivediamo l’intera prima puntata del 6 gennaio | video Mediaset

Avanti un altro è ufficialmente tornato su Canale 5. Nella prima puntata di oggi, lunedì 6 gennaio 2020, Paolo Bonolis ha presentato ai telespettatori alcuni dei nuovi personaggi arruolati nel cast (come L’Idraulico), dando spazio anche a “Miss Claudia” – col suo nuovo look – e al concorrente di nome Luca. Quest’ultimo, dopo il coming out a metà trasmissione, ha provato a vincere nel gioco finale e a portare a casa l’odierno montepremi di 225.000 euro. Rivediamo l’intera puntata di stasera nel video Mediaset in versione streaming on demand.

