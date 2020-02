Luca Laurenti diverte ad Avanti un altro 2020. Nella puntata di oggi, venerdì 14 febbraio, l’amata “spalla” di Paolo Bonolis si è presentato in trasmissione conciato da Luketta, Reginetta della Tv. “Ma come s’è vestita? Io me ne ricordo una vestita così” il commento – frecciatina pronunciato in studio dal conduttore. Ecco il video da Mediaset Play.

