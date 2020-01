Avanti un altro 2020, Paolo Bonolis “maledetto” con una poesia in sardo? | video Mediaset

Paolo Bonolis ‘maledetto’ ad Avanti un altro? Nella puntata di ieri sera, domenica 19 gennaio 2020, il concorrente di nome Giovanni, che viene dalla Sardegna e che come lavoro fa il pastore, ha rivolto un “augurio” al conduttore del quiz di Canale 5. In studio, infatti, il ragazzo ha recitato una poesia in sardo, per cui al momento non è del tutto chiaro se si tratti di una maledizione o di un buon auspicio. Insomma, che l’amato presentatore non si sia neppure reso conto del significato delle frasi pronunciate in trasmissione? In attesa di nuovi dettagli, allora, ecco il video da Mediaset Play con l’intero momento da rivedere, inclusa la reazione del ‘padrone di casa’. Qui, in basso, anche il testo e la traduzione del componimento (fonte: cagliaripad.it).

Frastimo, ma no isco frastimare

ca Deus non m’hat dadu su destinu.

Males cantas renas b’hat in mare

e unzas cantu pesat su terrinu.

Su cannau ti tostet su Buzinu

manzanu a carre lenta a t’impicare.

Minutos cantu zirat su rellozu

ti dian issacadas de puntorzu.

Bestemmio ma non so bestemmiare perché Dio non mi ha dato questo destino. Ti scendano addosso tanti mali quanta sabbia c’è nel mare e a quante once pesa il terreno. Domani mattina il demonio ti metta la fune al collo per impiccarti. Ti pungano con un pungolo tanti minuti quanti ne girano su un orologio.

