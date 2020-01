Vincita di 22.000 euro nel gioco finale di Avanti un altro 2020. Nella puntata in onda oggi, martedì 28 gennaio, il concorrente di nome Jhonny (sì, l’h del cognome sembra al contrario, così come le ultime domande del quiz) ha trionfato in studio e ha abbracciato Paolo Bonolis per festeggiare. Rivediamo il momento, allora, nel video ufficiale da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento