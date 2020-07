The King of Mortadella nel cast di Avanti un altro 2021? Il “Re della Mortazza”, così chiamato per la sua passione per il gustoso insaccato di colore rosa, potrebbe approdare ufficialmente tra i personaggi maschili del Salottino.

Avanti un altro 2021, The King of Mortadella nel cast? “Sonia Bruganelli mi vuole tra i personaggi del Salottino»

A parlare del possibile arrivo ad Avanti un altro su Canale 5 è stato lo stesso The King of Mortadella. In un post pubblicato sui social, in data venerdì 24 luglio 2020, Alessio ha svelato che “Mi ha chiamato Sonia Bruganelli» e che “Mi vuole a Roma, per il provino del noto programma televisivo Mediaset ‘Avanti un altro’. Tra i personaggi del Salottino».

Stando a quel che racconta l’artista (così come si definisce in rete il diretto interessato), la moglie di Paolo Bonolis avrebbe telefonato dopo una serata a tema “a casa di Maddalena Corvaglia» (l’ex velina di Striscia la notizia).

Del resto, si dice che anni fa, all’indirizzo della salumeria dove lavora, si sarebbe presentata anche un’attrice molto famosa e che sia stata lei a definirlo “The King of Mortadella”, lanciando di fatto l’idea – pietra miliare per una start-up.

Stiamo parlando di Helen Mirren, regina da Premio Oscar nel noto film “The Queen“, la pellicola del 2006 diretta dal regista Stephen Frears e per cui la Mirren si è aggiudicata l’ambito premio – statuetta d’oro come miglior attrice protagonista.

“Da quel momento – si legge su “Salento Food Porn” – il visionario Giuseppe ha deciso di registrare il marchio e diventare a tutti gli effetti The King of mortadella. L’unico e originale. I suoi abiti, la sua autovettura e tutti gli attrezzi del mestiere sono oggi griffati e studiati per questo nuovo personaggio che ormai si è creato. Da qui il successo è stato immediato e sempre più in crescita».

Chi è The King of Mortadella? Vero nome, anni e da dove viene

Ma chi è The King of Mortadella? Il suo vero nome è Alessio Giuseppe, ha 25 anni e viene dalla provincia di Lecce, più precisamente da Tiggiano, un piccolo comune del Salento, che ad oggi conta meno di 3.000 abitanti.

The King Mortadella è già abbastanza seguito anche sui social network, dove possiede due profili ufficiali: ad oggi i seguaci online sono in totale quasi 13.000, di cui circa 3.300 su Facebook e i restanti 9.700 circa su Instagram.

