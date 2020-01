Avanti un altro, la puntata del 16 gennaio 2020 in streaming | video Mediaset

Puntata, come sempre, super divertente, quella di Avanti un altro. Anche oggi, giovedì 16 gennaio 2020, il quiz di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis è tornato in onda proponendo nuovi simpatici siparietti e colpi di scena: dalla domanda dedicata al Fitness, al momento Hot-dog con Luca Laurenti, passando per la prima vincita della nuova edizione, ad opera del concorrente di nome Fabio. Ripercorriamo l’intera puntata, allora, nel video da Mediaset Play, disponibile in streaming on demand.

