Puntata numero 14, quella di Avanti un altro in onda oggi, sabato 18 gennaio 2020. A giocare al quiz finale trasmesso stasera su Canale 5, è stato il concorrente di nome Salvatore, che però non è riuscito a rispondere a tutte le 21 domande “al contrario” poste da Paolo Bonolis. Ecco il video da Mediaset Play con la replica – in streaming on demand – dell’intero nuovo appuntamento con l’amato preserale.

continua a leggere sul sito di riferimento