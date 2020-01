Il gioco finale con Nicola, la novità dei “Tirolesi” impersonati da Bonolis e Laurenti e una simpatica concorrente con la passione per gli uccelli (con relativo equivoco). Questo – e molto altro – quanto accaduto nell’intera nuova puntata di Avanti un altro, in onda oggi, venerdì 24 gennaio 2020. Rivediamola, allora, in streaming on demand, in questo video ufficiale da Mediaset Play.

