Avanti un altro non smette di divertire ed emozionare. L’intera puntata di oggi, 28 gennaio 2020, ha sì intrattenuto come sempre i fan del quiz, ma nel gioco finale ha anche “regalato” loro il momento con la vincita del concorrente Jhonny. Rivediamola, allora, in streaming on demand, grazie al nuovo video Mediaset ufficiale.

continua a leggere sul sito di riferimento